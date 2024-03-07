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Столтенберг офіційно запросив Швецію в НАТО: лишився один крок до вступу

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 18:10
Столтенберг офіційно запросив Швецію в НАТО: лишився один крок до вступу
Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Getty Images

НАТО та Швеція виконують останні формальності перед офіційним вступом країни до Альянсу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: Генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав Швеції офіційне запрошення до вступу в Альянс, що є наступним кроком після того, як усі ратифікаційні документи щодо вступу Швеції надійшли до депозитарію у США.

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Після цього прем’єр Швеції Ульф Крістерссон, який вже перебуває у Вашингтоні, поставив підпис під документами щодо вступу Швеції.  

 

Вступ Швеції буде фіналізований, коли документи вручать держсекретарю США Ентоні Блінкену, це має статися найближчим часом.

Нагадаємо: 7 березня до депозитарію у Вашингтоні надійшла остання – угорська – ратифікаційна грамота щодо вступу Швеції, це було останньою формальною умовою для завершення вступу Швеції в НАТО. Перед цим, 5 березня, ухвалений в парламенті протокол про вступ нарешті підписав президент Угорщини.

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Навіть після ратифікації Угорщина на деякий час затримала підписання протоколу президентом, пояснюючи це виборами президента у себе в країні.

Детальніше на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті НАТО знову на паузі. Чому Україні так потрібне розширення Альянсу, яке досі гальмує Угорщина.

Теми: НАТОШвеція
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