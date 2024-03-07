Швеція увійшла в НАТО

Швеція офіційно стала 32-м членом НАТО.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: 7 березня у Вашингтоні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вручив американському колезі Ентоні Блінкену підписані документи щодо вступу Швеції.

Реклама:

Це є останнім формальним кроком у процедурі для того, щоб Швеція вважалася повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо: Вдень за європейським часом Держдеп США підтвердив, що до Вашингтона надійшла остання – угорська – ратифікаційна грамота щодо вступу Швеції.

Після того генсек НАТО Єнс Столтенберг офіційно запросив Швецію до членства, а прем’єр Ульф Крістерссон, який з главою МЗС завчасно прибув до Вашингтона, підписав документи щодо вступу.

ВІДЕО ДНЯ

Це завершує багатостраждальний процес вступу Швеції у НАТО, яка розраховувала завершити його разом з Фінляндією, але у підсумку він затягнувся більш ніж на рік.

Спершу головною перешкодою став лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який формально висував Швеції претензії за політичний прихисток для його політичних опонентів і курдських лідерів, реальною ж головною причиною були торги Ердогана із США щодо купівлі винищувачів F-16.

Далі перешкодою неочікувано стала Угорщина, при тому, що Будапешт не висував конкретних вимог. Попри неодноразові обіцянки "не стати останніми" у процесі ратифікації, Угорщина все ж завершила цей процес після Туреччини та навіть після цього знайшла спосіб додатково затримати остаточний вступ Швеції у НАТО.