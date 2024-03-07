Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку, постраждало двоє цивільних

Російська армія 7 березня близько 15:10 нанесла авіаудар по Костянтинівці на Донеччині, постраждало двоє людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Внаслідок влучання засобу ураження по приватній житловій забудові отримали тілесні ушкодження двоє містян: 43-річному чоловіку з різаними ранами голови надано допомогу на місці, а жінку 76 років доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя".

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Деталі: Під час атаки постраждалі перебували у своїх оселях та дістали ушкодження від розбитого скла.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило щонайменше 35 домогосподарств, 2 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, електромережу й 5 автомобілів.

Дослівно: "Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ".