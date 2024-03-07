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Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 19:27
Чехія завершила збір грошей на 800 тисяч снарядів для України
Фото: Getty Images

Союзники України передали Чехії всі кошти, необхідні для закупівлі 800 тисяч артснарядів для Києва.

Джерело: заява президента Чехії Петра Павела, чиї слова цитує інформагентство ČTK, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами чеського президента, "станом на сьогоднішній ранок ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, 800 тисяч штук".

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Він додав, що далі уряд Чехії підпише меморандум із усіма країнами, що долучились до ініціативи – а таких 18 – і надасть детальну інформацію про графік і подальші кроки. Уточнювати, хто саме й скільки доклався, Павел відмовився.

Президент Чехії прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями". "Тепер це буде залежати від майстерності наших компаній та міністерства оборони, щоб прискорити весь процес", – додав він.

Нагадаємо: На Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Чехія знайшла майже всі кошти на 800 тисяч снарядів для України. Останньою публіяно про свій внесок заявила Норвегія, яка передасть 150 мільйонів доларів.

Теми: ЧехіяУкраїназброявійна
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