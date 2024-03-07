Росіяни 19 разів намагалися прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на Новопавлівському напрямку (Донецька область) російські війська за підтримки авіації 19 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень.

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Загалом ворог завдав 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Бабелівки Сумської області та Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів.

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На Куп’янському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки та Степової Новоселівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах Білогорівки Луганської області; Терни, Роздолівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 5 атак противника в районах Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Григорівки, Торецьки та Дружби Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах Бердичів, Тоненького, Орлівки, Первомайського, Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки, Очеретиного, Уманського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Костянтинівки та Вугледара Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, противник здійснив 1 безуспішну штурмову дію. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Противник завдав авіаційного удару в районі Миколаївки Херсонської області.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.