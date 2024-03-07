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Зеленський погодив Залужного послом Британії. Верховна Рада поламалась? / ТОК-ШОУ УП

Четвер, 7 березня 2024, 20:15
Зеленський погодив Залужного послом Британії. Верховна Рада поламалась? / ТОК-ШОУ УП

Незабаром розпочнеться новий випуск ТОК-ШОУ "Українська правда".

Роман Кравець разом з гостями студії:

- Олександр Качура, народний депутат, фракція "Слуга народу"
- Дмитро Разумков, народний депутат, позафракційний
- Андрій Осадчук, народний депутат, фракція "Голос"
- Роман Романюк, журналіст "Української правди"
- Володимир Огризко, Міністр закордонних справ (2007-2009)
- Андрій Іллєнко, офіцер батальйону "Свобода"

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Обговорить рішення Володимира Зеленського погодити ексголовкома Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. Також говоритимуть, що відбувається в українському парламенті та чи зберігається єдність між народними обранцями.

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