Британія дасть гроші на 10 тисяч дронів для України - Шаппс

Глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час свого третього візиту до України Шаппс у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

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Там він оголосив, що Британія виділяє 325 мільйонів фунтів стерлінгів – на 125 мільйонів більше, ніж оголошувалось раніше – для постачання понад 10 тисяч дронів, зокрема більшість FPV-дронів, 1000 ударних безпілотників, а також розвідувальні та морські дрони.

Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в межах засідань Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

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Раніше в інтерв’ю "ЄП" британський посол у Києві Мартін Гарріс розповів, що дрони для України вироблятимуться на території обох країн.