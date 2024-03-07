Зеленський привітав вступ до НАТО Швеції: Більш захищена від російського зла

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 березня прокоментував завершення процедури вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Голова держави, говорячи про завершення процедур щодо вступу Швеції в НАТО, відзначив, що "у Європі ще одна держава стала більш захищеною від російського зла".

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"Зараз, у час російської агресії проти всього того, що зробило Європу мирною та об’єднаною, кожен бачить, наскільки важливо підтримувати альянси й партнерства, зміцнювати власну безпеку та дбати про безпеку сусідів", – додав він.

Зеленський нагадав, що Україна завжди принципово підтримувала рух Швеції до НАТО, й подякував Швеції за підтримку Києва – "буде день, коли і Швеція зможе привітати Україну зі вступом в Альянс".

Як повідомлялось, 7 березня Швеція офіційно завершила процедуру набуття повноправного членства в НАТО. Швеція розраховувала завершити його разом з Фінляндією, але у підсумку він затягнувся більш ніж на рік.

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Спершу головною перешкодою став лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який формально висував Швеції претензії за політичний прихисток для його політичних опонентів і курдських лідерів, реальною ж головною причиною були торги Ердогана із США щодо купівлі винищувачів F-16.

Далі перешкодою неочікувано стала Угорщина, при тому, що Будапешт не висував конкретних вимог. Попри неодноразові обіцянки "не стати останніми" у процесі ратифікації, Угорщина все ж завершила цей процес після Туреччини та навіть після цього знайшла спосіб додатково затримати остаточний вступ Швеції у НАТО.