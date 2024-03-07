Росія вдарила мінами по Чернігівщині: загинув цивільний

У четвер російські війська здійснили мінометний обстріл Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Джерело: голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус у Telegram, поліція у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні близько 16:00 у Семенівській громаді під час мінометного обстрілу загинув цивільний чоловік 1972 року народження. Тіло біля воронки знайшли сусіди".

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Деталі: За даними Чауса, також внаслідок атаки дронів пошкоджено приватний будинок. Господар дивом вцілів.

Поліцейські зафіксували наслідки російських атак. За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Загиблий чоловік на Чернігівщині. Фото поліції