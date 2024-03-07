У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня
Президент Володимир Зеленський 8 березня здійснить візит до Туреччини й проведе переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.
Джерело: канцелярія президента Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Як стверджується, під час зустрічі Зеленський та Ердоган обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини.
"Ситуація між Україною і Росією та останні контакти щодо перезапуску безпечного коридору в Чорному морі" будуть в центрі їхньої зустрічі, йдеться в повідомленні.
Зустріч Зеленського й Ердогана відбудеться після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.
Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".
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