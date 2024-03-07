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У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 22:14
У Туреччині анонсували візит Зеленського 8 березня
Ердоган і Зеленський на засіданні Ради Україна-НАТО під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Фото ODD ANDERSEN / AFP через Getty Images

Президент Володимир Зеленський 8 березня здійснить візит до Туреччини й проведе переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: канцелярія президента Туреччини, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як стверджується, під час зустрічі Зеленський та Ердоган обговорять перебіг українсько-російської війни, Чорноморську зернову угоду та двосторонні відносини.

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"Ситуація між Україною і Росією та останні контакти щодо перезапуску безпечного коридору в Чорному морі" будуть в центрі їхньої зустрічі, йдеться в повідомленні.

Зустріч Зеленського й Ердогана відбудеться після того, як міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наполіг на необхідності якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що Анкара продовжує підтримувати мирне врегулювання повномасштабного російського вторгнення в Україну та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

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Теми: ТуреччинаЗеленський
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