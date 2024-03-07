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Литва передала Україні снаряди 155-мм калібру

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 7 березня 2024, 23:07
Литва передала Україні снаряди 155-мм калібру

Міністерство оборони Литви 7 березня повідомило про відправлення в Україну чергового пакета військової допомоги, до якого увійшли 155-мм артилерійські боєприпаси.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Литовський міністр національної оборони Арвідас Анушаускас наголосив, що Литва надсилає те, "чого Україна зараз найбільше потребує".

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"Ми чуємо їх, і наша допомога продовжується", – додав він.

Окрім військової техніки та озброєння, Литва робить свій внесок в оборону України шляхом підготовки військовослужбовців, лікування та реабілітації поранених солдатів, експертних консультацій, внесків у фонди допомоги Україні.

За оцінками німецького Кільського інституту світової економіки, Литва надала Україні підтримку на суму 1,8% свого ВВП і за цим параметром наразі є країною №1 у світі у підтримці України.

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Раніше євродепутат від Литви Андрюс Кубілюс, який двічі був її прем’єр-міністром, запропонував створити у структурі литовської влади міністерство або іншу інституцію, яка б координувала допомогу Україні.

Теми: Литвадопомога Українізброя
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