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Сирський та Умєров обговорили з британськими колегами потреби українського війська

Тетяна ОлійникЧетвер, 7 березня 2024, 23:50
Сирський та Умєров обговорили з британськими колегами потреби українського війська
Фото з Facebook-сторінки Рустема Умєрова

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров зустрілися з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом та начальником штабу оборони Тоні Радакіном.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова: "Ми обговорили першочергові потреби Сил оборони України.

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Головнокомандувач Олександр Сирський поінформував про ситуацію на фронті та останні дії ворога".

Деталі: Умєров подякував Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які змінюють ситуацію на полі бою.

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Теми: СирськийУмєров РустемВелика Британія
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