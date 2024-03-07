Сирський та Умєров обговорили з британськими колегами потреби українського війська
Четвер, 7 березня 2024, 23:50
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров зустрілися з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом та начальником штабу оборони Тоні Радакіном.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова: "Ми обговорили першочергові потреби Сил оборони України.
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Головнокомандувач Олександр Сирський поінформував про ситуацію на фронті та останні дії ворога".
Деталі: Умєров подякував Великій Британії за всебічну підтримку, зокрема за постачання ракет Storm Shadow, які змінюють ситуацію на полі бою.
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