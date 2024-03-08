Повітряні сили повідомляли про ворожі БпЛА на півдні України

Російські війська увечері 7 березня запустили ударні БпЛА на територію України з півдня.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 22:32 військові попередили про групу ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

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Зокрема про загрозу попереджають мешканців Затоки.

Також повітряну тривогу у зв'язку з російськими "Шахедами" повідомили в Миколаївській та Херсонській областях.

О 23:29 військові уточнили, що "Шахеди" з Херсонщини курсують на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу. Також група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.

ВІДЕО ДНЯ

Атака "Шахедів" на Одещину з Чорного моря триває.

00:03 Дослівно ПС: ""Шахеди" на північному сході Миколаївщини рухаються на північ!

Група БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід".

00:06: "Група "Шахедів" на Кіровоградщині рухаються в Уманському напрямку!"

00:14: "Група "Шахедів" із Запоріжжя у напрямку Дніпропетровщини!"

00:37: "Ворожі БпЛА на Харківщині, курсом на Чугуїв!

Група "Шахедів" з Миколаївщини, у напрямку Кіровоградщини!

Група БпЛА на півдні Черкащини рухається на північний схід, уздовж межі з Кіровоградською областю.

"Шахеди" на сході Кіровоградщини – курсом на північ.

"Шахеди" на сході Дніпропетровщини – курсом на Донеччину".

00:44: "Група "Шахедів" на Кропивницький".