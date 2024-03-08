Окупанти атакували Чугуїв: поранили 7 людей, серед них 3-річна дівчинка

У ніч проти 8 березня окупанти вдарили по Чугуєву Харківської області, у результаті чого 7 людей дістали поранення, серед них – неповнолітній хлопець і 3-річна дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова голови ОВА: "Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці".

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Фото з Telegram Синєгубова

Деталі: Він додав, що зафіксовано руйнування поруч з 9-поверховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.

фото прокуратурИ

Пізніше Харківська обласна прокуратура уточнила, що в результаті цього удару постраждали четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої − поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці.

фото прокуратурИ

Пошкоджені девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.

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фото прокуратурИ

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.