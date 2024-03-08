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Окупанти атакували Чугуїв: поранили 7 людей, серед них 3-річна дівчинка

Ольга Глущенко , Ірина БалачукП'ятниця, 8 березня 2024, 07:52
Окупанти атакували Чугуїв: поранили 7 людей, серед них 3-річна дівчинка
Фото з telegram Олега Синєгубова

У ніч проти 8 березня окупанти вдарили по Чугуєву Харківської області, у результаті чого 7 людей дістали поранення, серед них – неповнолітній хлопець і 3-річна дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Пряма мова голови ОВА: "Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці".

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Фото з Telegram Синєгубова 

Деталі: Він додав, що зафіксовано руйнування поруч з 9-поверховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів. 

 
фото прокуратурИ

Пізніше Харківська обласна прокуратура уточнила, що в результаті цього удару постраждали четверо чоловіків, 41-річна жінка, 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців. У найменшої потерпілої − поріз ноги, медики надали їй допомогу на місці. 

 
фото прокуратурИ

Пошкоджені девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото прокуратурИ

За попередньою інформацією, окупанти вдарили по місту ракетою типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Теми: Харківська областьвійна
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