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США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 березня 2024, 01:18
США і Британія попередили про ймовірні теракти в Москві
москва, фото: 5 канал

Посольство США у Росії та МЗС Британії попередили про можливі теракти в Москві протягом 48 годин.

Джерело: Посольство США в РФ, МЗС Британії

Дослівно посольство США в РФ: "Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, і громадянам США слід уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин".

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Деталі: МЗС Британії опублікувало аналогічне попередження.

Крім того, воно рекомендує британцям утриматися від будь-яких поїздок до Росії через ризики та загрози, пов'язані із вторгненням Росії в Україну.

"Ситуація в Росії є непередбачуваною", – зазначають у відомстві, а також додають, що "туристична страховка може бути анульована", якщо британці вирушать у РФ всупереч рекомендаціям.

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Теми: РосіятероризмСШАВелика Британія
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