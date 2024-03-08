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Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожої балістики

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 березня 2024, 01:28
Повітряні сили повідомляли про загрозу ворожої балістики
ілюстративне фото Getty Images

Вночі 8 березня Повітряні сили попередили про загрозу ворожої балістики з півдня і сходу.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!"

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1:27: "Ракета на Кропивницький!"

Оновлено: О 1:48 ПС оголосили відбій загрози балістики.

О 2:20 Повітряні сили повідоимли про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

ВІДЕО ДНЯ

О 2:44 ПС оголосили відбій загрози балістики.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривога
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