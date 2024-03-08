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На окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя не платять зарплат бюджетникам – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 8 березня 2024, 02:26
На окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя не платять зарплат бюджетникам – спротив
ілюстративне фото freepik

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росте заборгованість з виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ.

Джерело: ЦНС

Деталі: Як зазначає спротив, затримки зарплат від початку року фіксуються на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя.

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Зокрема, зарплату не отримують працівники комунальних установ, а також деяких навчальних закладів і дитсадків.

Дослівно: "Таким чином напередодні "виборів" у регіоні посилюється гуманітарна криза, що дозволяє ворогу насаджувати свою грошову допомогу в обмін на участь у голосуванні".

Теми: окупаціязарплатиХерсонська областьЗапорізька область
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