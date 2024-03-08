На окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя не платять зарплат бюджетникам – спротив
П'ятниця, 8 березня 2024, 02:26
За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей росте заборгованість з виплати заробітних плат працівникам бюджетних установ.
Джерело: ЦНС
Деталі: Як зазначає спротив, затримки зарплат від початку року фіксуються на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя.
Реклама:
Зокрема, зарплату не отримують працівники комунальних установ, а також деяких навчальних закладів і дитсадків.
Дослівно: "Таким чином напередодні "виборів" у регіоні посилюється гуманітарна криза, що дозволяє ворогу насаджувати свою грошову допомогу в обмін на участь у голосуванні".