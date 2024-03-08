Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден

У перші хвилини свого звернення "Про стан справ у державі" президент США Джо Байден згадав про необхідність допомоги Україні.

Джерело: звернення Байдена

Пряма мова: "Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю".

Реклама:

"Допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства".

"Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу".

"Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо".

ВІДЕО ДНЯ

"Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників".

Деталі: Байден посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".

Він сказав, що мета його промови – "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.

Пряма мова: "Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться".

"Ми мусимо відповісти на виклик Путіна".

Деталі: Президент повторив, що Україна просить про військову допомогу і зброю, щоб дати відсіч Росії, а не про американський персонал.

Пряма мова: "Вони не просять американських солдатів. Насправді, американські солдати не воюють в Україні. І я сповнений рішучості, щоб так і залишилося".

Деталі: Також Байден розкритикував попередні коментарі колишнього президента Дональда Трампа (не називаючи його імені), який сказав Путіну "робити, що тобі заманеться".

Передісторія: