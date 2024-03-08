Україна може зупинити Путіна, якщо ми надамо необхідну зброю – Байден
У перші хвилини свого звернення "Про стан справ у державі" президент США Джо Байден згадав про необхідність допомоги Україні.
Джерело: звернення Байдена
Пряма мова: "Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з Україною, і надамо Україні необхідну зброю".
"Допомога Україні блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства".
"Ми не можемо відійти і поставити під удар всю Європу".
"Я казав Путіну дуже прості речі: Ми не відійдемо".
"Зараз, як я вже говорив раніше, і я маю на увазі це в буквальному сенсі, історія спостерігає за нами. Історія спостерігає за Палатою представників".
Деталі: Байден посилив заклики до Сполучених Штатів продовжувати надавати допомогу Україні, заявивши, що свобода і демократія перебувають під загрозою "як вдома, так і за кордоном".
Він сказав, що мета його промови – "розбудити Конгрес і попередити американський народ" про те, що демократія під загрозою.
Пряма мова: "Якщо хтось тут думає, що Путін зупиниться на Україні, я запевняю вас, що він не зупиниться".
"Ми мусимо відповісти на виклик Путіна".
Деталі: Президент повторив, що Україна просить про військову допомогу і зброю, щоб дати відсіч Росії, а не про американський персонал.
Пряма мова: "Вони не просять американських солдатів. Насправді, американські солдати не воюють в Україні. І я сповнений рішучості, щоб так і залишилося".
Деталі: Також Байден розкритикував попередні коментарі колишнього президента Дональда Трампа (не називаючи його імені), який сказав Путіну "робити, що тобі заманеться".
Передісторія:
- За даними ЗМІ, адміністрація Байдена вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для надання підтримки Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі 27 лютого заявив, що й далі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону.