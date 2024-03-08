США приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Сполучені Штати оголосили, що приєдналися як держава-член до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Джерело: Держдеп США

Деталі: У повідомленні зазначається, що Штати приєднуються до коаліції, "щоб підтримати безпечне повернення всіх українських дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені Росією, і забезпечити притягнення винних до відповідальності".

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Крім того, у Держдепі повідомили, що Сполучені Штати також підтверджують свою підтримку "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", раніше опублікованої Канадою та Україною.

Дослівно зі спільної декларації: "Ми, представники держав та міжнародних організацій, у тому числі ті, що зібралися в Києві 8 грудня 2023 року, висловлюємо глибоке занепокоєння долею дітей, які були незаконно депортовані Російською Федерацією з України або примусово переміщені в межах тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України".