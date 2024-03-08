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На Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулося 50 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 8 березня 2024, 07:23
На Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулося 50 боєзіткнень − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські загарбники атакували на 7 напрямках, загалом за минулу добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, окупанти завдали 4 ракетних та 74 авіаційних удари, 101 разі обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 березня у Facebook   

Дослівно Генштаб: "Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено.

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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області".

Деталі: Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку росіяни здійснили 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак загарбників в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримати позиції. Протягом минулої доби окупанти здійснили 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів росіян.

Теми: Донецька областьвійнаГенштаб
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