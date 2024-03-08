На Авдіївському та Новопавлівському напрямках відбулося 50 боєзіткнень − Генштаб
Російські загарбники атакували на 7 напрямках, загалом за минулу добу на фронті відбулося 86 бойових зіткнень, окупанти завдали 4 ракетних та 74 авіаційних удари, 101 разі обстріляли позиції українських військ та населені пункти з реактивних систем залпового вогню.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 березня у Facebook
Дослівно Генштаб: "Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бабелівка Сумської області; Вовчанськ, Іванівка, Степова Новоселівка Харківської області; Ямполівка, Андріївка, Григорівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Часів Яр, Іванівське, Новобахмутівка, Очеретине, Уманське, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області".
Деталі: Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку росіяни здійснили 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак загарбників в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де росіяни 27 разів намагалися прорвати оборону українських військ.
На Оріхівському напрямку українські воїни відбили 2 атаки росіян в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримати позиції. Протягом минулої доби окупанти здійснили 3 безуспішні штурмові дії.
Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу окупантів.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів росіян.