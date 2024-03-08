ППО знищила 33 з 37 "Шахедів", які атакували Україну

У ніч на 8 березня росіяни атакували південь та схід України, застосувавши 1 зенітну керовану ракету С-300, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed"; 33 ворожі дрони вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно Повітряні сили: "У результаті бойової роботи збито 33 "Шахеди" у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей".

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Деталі: Дрони окупанти запускали з тимчасово окупованого Криму (Балаклава).

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.