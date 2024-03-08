ЗСУ за добу знешкодили 880 загарбників і 25 артсистем
П'ятниця, 8 березня 2024, 08:08
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу відмінусували 880 окупантів, 25 артилерійських систем та 19 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.03.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 422 310 (+880) осіб,
- танків − 6 706 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 12 798 (+19) од,
- артилерійських систем − 10 375 (+25) од,
- РСЗВ − 1 011 (+2) од,
- засобів ППО − 704 (+3) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 998 (+35) од,
- крилатих ракет − 1 919 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 598 (+66) од,
- спеціальної техніки − 1 656 (+9) од.
Дані уточнюються.