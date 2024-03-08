На Одещині пошкоджено об’єкт інфраструктури через атаку БпЛА

В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт внаслідок нічної атаки безпілотників "Shahed-131/136".

Джерело: Сили оборони півдня

Дослівно: "Не вдалось уникнути влучань. В Одеській області пошкоджено інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих не надходила".

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Деталі: Сили оборони повідомили, що підрозділи протиповітряної оборони відбивали хвилі "Шахедів" протягом трьох годин. Безпілотникии заходили з різних напрямків і складно маневрували.

Всього на півдні збито 30 баражуючих снарядів типу "Shahed-131/136". В небі Одещини – 18, Кіровоградщини – 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині.