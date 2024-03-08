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"Смерч", КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 березня 2024, 09:33
Смерч, КАБи, С-300: 8 березня росіяни здійснили масований обстріл Донеччини
фото прокуратури

Російсько-окупаційні війська атакуваи Мирноград, Шахове та Новогродівку на Донеччині: четверо людей отримали поранення.

Джерело: Донецська обласна прокуратура

Деталі: О 02:20 8 березня окупанти здійснили масований ракетний обстріл Мирнограда. Перебуваючи вдома, поранення отримала місцева жителька 64 років. Крім того, в місті пошкоджені підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоквартирних будинків, торговельний об’єкт та 8 автомобілів.

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Менше, ніж через півгодини ворог атакував село Шахове Покровського району. Ворожий снаряд поцілив у школу, де на той момент перебувала сторож – 48-річна жінка. У неї діагностовано гематоми.

Тоді ж окупанти двічі вдарили й по місту Новогродівка. Зі струсом головного мозку, осколковим пораненням й мінно-вибуховими травмами до медичного закладу доставили 38-річну жінку та чоловіка 77 років.

Повідомляється, що в місті пошкоджено щонайменше 64 приватні домоволодіння та 5 авто, 4 адмінбудівлі, медзаклад, 4 двоповерхові житлові будинки. Без електропостачання залишилися майже 4000 абонентів.

ВІДЕО ДНЯ

Вказані населені пункти російські окупанти обстріляли, ймовірно, з використанням ЗРК "С-300", КАБ-250 та РСЗВ "Смерч".

 
 
 

Дослівно: "Прокурори продовжують вживати всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів рф проти мирного населення регіону".

Теми: Донецька областьвійна
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