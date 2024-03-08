Росіяни вночі обстріляли передмістя Херсона: поранена 81-річна жінка
П'ятниця, 8 березня 2024, 10:13
Російські військові вночі обстріляли село Білозерка неподалік Херсона, внаслідок чого дістала поранення 81-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Цієї ночі Білозерка опинилася під масованим ударом російських військ. Внаслідок обстрілів пошкоджено пʼятнадцять житлових будинків, а також три адміністративні будівлі та освітній заклад.
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Постраждала 81-річна місцева жителька. ЇЇ доставили до лікарні, де у жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травму, а також поранення голови".
Деталі: ОВА повідомила, що медики оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.
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