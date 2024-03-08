Прем'єр Греції після російського удару по Одесі: Ви нас не залякаєте

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту до Одеси разом з президентом Володимиром Зеленським. Фото ОП

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс після того, як він став свідком ракетного удару РФ по Одесі, завив, що Росії не вдасться залякати ті країни, які продовжують підтримувати Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERT News

Пряма мова Міцотакіса на конференції Європейської народної партії в Бухаресті: "У нас має бути лише одне послання до Кремля: Ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні".

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Деталі: Він підкреслив, що ЄС надсилає чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде сприйняте Європою.

Передісторія:

6 березня грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту Одеси і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.

За даними ЗМІ, ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.

На інцидент майже одразу відреагували топпосадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою.