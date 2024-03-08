Прем'єр Греції після російського удару по Одесі: Ви нас не залякаєте
П'ятниця, 8 березня 2024, 10:38
Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс після того, як він став свідком ракетного удару РФ по Одесі, завив, що Росії не вдасться залякати ті країни, які продовжують підтримувати Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERT News
Пряма мова Міцотакіса на конференції Європейської народної партії в Бухаресті: "У нас має бути лише одне послання до Кремля: Ви нас не залякаєте, ми будемо продовжувати підтримувати Україну та її великих громадян стільки, скільки буде потрібно. І, звичайно, ми залишатимемося повністю єдиними в цьому рішенні".
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Деталі: Він підкреслив, що ЄС надсилає чіткий сигнал, що жодне порушення міжнародного права, територіальної цілісності або зміна кордонів силою ніколи не буде сприйняте Європою.
Передісторія:
- 6 березня грецький прем'єр розповів, що в момент атаки президент Володимир Зеленський був із ним у порту Одеси і вибух стався дуже близько до них. Ніхто з грецької делегації не постраждав.
- За даними ЗМІ, ракета вибухнула всього за 500 метрів від Зеленського та Міцотакіса.
- На інцидент майже одразу відреагували топпосадовці Євросоюзу. Очільник Євроради Шарль Мішель назвав російську атаку "ще більш ницою, ніж зазвичай", президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала її підлою.
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