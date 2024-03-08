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"Шахед" застряг у вітряку на Миколаївщині – поліція

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 березня 2024, 11:28
Шахед застряг у вітряку на Миколаївщині – поліція
фото поліції

У Миколаївській області безпілотник Shahed влучив у гвинт вітряка і застряг там, не вибухнувши – його витягла поліція.

Джерело: поліція Миколаївщини

Дослівно: "За інформацією фахівців вибухотехнічної служби поліції, внаслідок влучання безпілотника детонація бойової частини не відбулась, а залишилась всередині електрогенеруючої підстанції, залишаючись небезпечною для громадян.

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Демонтаж Shahed ускладнювався тим, що частина безпілотника знаходилась у важкодоступному місці гвинта вітряка та на висоті 55 метрів від землі. Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА"

Деталі: Поліцейські повідомляють, що поліцейські за допомогою спеціальних засобів та підйомного крана піднялись на висоту 55 метрів та металодетектором встановили місцезнаходження бойової частини.

ВІДЕО ДНЯ

Shahed влучив у гвинт вітряка, він розсипався на частини по всій площині, і металодетектор "майже всюди" спрацьовував. Поліцейські проробили отвори і за допомогою спецобладнання, і після ретельного огляду витягли небезпечну частину безпілотника, щоб не пошкодити її. Вже спустившись на землю, знищили шляхом контрольованого підриву

Теми: Миколаївська областьбезпілотникиполіція
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