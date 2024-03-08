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Канада долучиться до "коаліції дронів" для України

П'ятниця, 8 березня 2024, 11:32
Канада долучиться до коаліції дронів для України
Фото: Getty Images

Міністр оборони Канади Білл Блер пообіцяв, що Канада приєднається до міжнародної "коаліції дронів", яку очолюють Латвія та Велика Британія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення уряду Канади

Деталі: Зазначають, що як член коаліції, Оттава продовжуватиме шукати шляхи посилення потенціалу безпілотників в Україні.

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"На сьогодні Канада значно активізувала свій внесок у розвиток потенціалу дронів в Україні, передавши Києву понад 100 спеціалізованих камер для безпілотників канадського виробництва від компанії L3 Wescam", – йдеться в пресрелізі.

Раніше Блер оголосив про передачу Україні понад 800 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger R70.

Напередодні міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 325 мільйонів фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тисяч дронів для Збройних сил України.

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Як відомо, Велика Британія разом із Латвією очолює міжнародну "коаліцію дронів", утворену в рамках Контактної групи з питань оборони України, більше відомої як "формат Рамштайн".

Нагадаємо, прем’єр Британії Ріші Сунак під час візиту до Києва у січні оголосив, що Лондон виділить 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.

Теми: Канадавійна
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