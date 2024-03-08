В Одеській області на вулиці знайшли тіло чоловіка у військовій формі
П'ятниця, 8 березня 2024, 11:43
8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли тіло невідомого чоловіка у військовій формі.
Джерело: поліція Одеської області, "Думская"
Деталі: За даними правоохоронців, тіло невідомого чоловіка у формі виявили перехожі близько 7 ранку в центрі міста на проспекті Шевченка.
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Місцеве видання "Думская" пише, що на вигляд убитому чоловікові понад 40 років. Тіло вкрите кров’ю й через отримані побої впізнати чоловіка неможливо.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.
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