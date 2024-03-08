В Одеській області на вулиці знайшли тіло чоловіка у військовій формі

8 березня у місті Подільськ Одеської області на вулиці знайшли тіло невідомого чоловіка у військовій формі.

Джерело: поліція Одеської області, "Думская"

Деталі: За даними правоохоронців, тіло невідомого чоловіка у формі виявили перехожі близько 7 ранку в центрі міста на проспекті Шевченка.

Реклама:

Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Місцеве видання "Думская" пише, що на вигляд убитому чоловікові понад 40 років. Тіло вкрите кров’ю й через отримані побої впізнати чоловіка неможливо.

Головне управління Національної поліції в Одеській області

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.





