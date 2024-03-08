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Міноборони Франції: Про відправку сухопутних військ в Україну не йдеться, є інші варіанти

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 березня 2024, 12:14
Міноборони Франції: Про відправку сухопутних військ в Україну не йдеться, є інші варіанти
Фото: Getty Images

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що наразі "не йдеться про відправку сухопутних військ воювати" в Україну, водночас він допустив присутність іноземних військ як "інструкторів" або спеціалістів із розмінування.

Джерело: Лекорню в інтерв’ю BFMTV, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Чи є якісь плани щодо військової присутності, які є неможливими? Я думаю про розмінування і навчання українських солдатів на їхній власній землі".

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Деталі: Лекорню наголосив, що "ми більше не перебуваємо в тій самій ситуації, що два роки тому".

У четвер Кремль звинуватив Емманюеля Макрона у збільшенні "прямої участі Франції" у війні.

Відповідаючи на запитання про цю заяву, Лекорню підкреслив: "Історія Франції не дозволяє проявляти слабкість. Підтримувати баланс сил означає не бути слабким і не йти на ескалацію. Ми не хочемо демонструвати слабкість перед Москвою".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Напередодні президент Франції Емманюель Макрон сказав лідерам партій Франції, що в підтримці України немає "червоних ліній".
  • Як відомо, 17 лютого Макрон доручив уряду "зробити заяву перед парламентом" стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть "дебати і голосування".
  • Також у Європі другий тиждень обговорюють резонансну заяву Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну

Теми: ФранціяУкраїнавійнаармія
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