Закупівля 800 тис. снарядів для України: Люксембург приєднається до чеської ініціативи

Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила, що її країна приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Це буде частиною наших загальних зусиль, спрямованих на надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором".

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