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Закупівля 800 тис. снарядів для України: Люксембург приєднається до чеської ініціативи

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 березня 2024, 12:44
Закупівля 800 тис. снарядів для України: Люксембург приєднається до чеської ініціативи
Фото: Getty Images

Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила, що її країна приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Це буде частиною наших загальних зусиль, спрямованих на надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором".

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Передісторія:

  • Напередодні президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів.
  • Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".
  • На Мюнхенській безпековій конференції Павел повідомив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

Теми: Українавійназброя
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