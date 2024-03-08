Закупівля 800 тис. снарядів для України: Люксембург приєднається до чеської ініціативи
П'ятниця, 8 березня 2024, 12:44
Міністерка оборони Люксембургу Юріко Бакес заявила, що її країна приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Це буде частиною наших загальних зусиль, спрямованих на надання Україні таких необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором".
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Передісторія:
- Напередодні президент Чехії Петр Павел підтвердив, що союзники України передали всю суму коштів, необхідну для передання їй 800 тисяч артилерійських снарядів.
- Він прогнозує, що боєприпаси мають прибути в Україну "найближчими тижнями".
- На Мюнхенській безпековій конференції Павел повідомив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за кілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.