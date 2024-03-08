Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Росія "не агресор" і "захищає свої інтереси"

Заступник голови Національної ради Словаччини, лідер ультраправої Словацької народної партії (SNS), яка входить до урядової коаліції, Андрей Данко заявив, що Росія "не є агресором" у повномасштабній війні проти України, а "захищає свої інтереси".

Джерело: Данко в інтерв’ю словацькому мовнику RTVS, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про те, хто є агресором у повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року, лідер SNS заявив, що "життя не чорно-біле" і до цього "доклали руку всі, навіть українці, які не змогли розібратися з російською національною меншиною".

Реклама:

Пряма мова Данко: "Росіяни прийшли на цю територію з почуттям допомоги своїй нації".

Більше деталей: Коли ведучий нагадав віцеголові парламенту Словаччини про порушення Росією міжнародного права, той відповів, що міжнародне право порушує також Ізраїль, і риторично спитав, скільки разів міжнародне право порушували США.

"Ставати на бік України – це не вирішення проблеми, оскільки це лише ескалація напруженості… Росія не є агресором, вона захищає свої інтереси", – вважає словацький політик.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: