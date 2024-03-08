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З тимчасово окупованих територій повернули ще 10 дітей

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 березня 2024, 18:39
З тимчасово окупованих територій повернули ще 10 дітей
ЕВАКУАЦІЯ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM ДСНС

Команда Save Ukraine повернула на підконтрольну Україні територію ще 10 дітей, які після повномасштабного вторгнення Росії опинилися в окупації.

Джерело: засновник і керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба в Telegram

Пряма мова Кулеби: "10 українських дітей, які після 24 лютого опинилися в окупації, вдалося врятувати та повернути в Україну команді Save Ukraine. Діти після тривалої розлуки нарешті змогли обійняти своїх найрідніших, і зараз усі сімʼї в безпеці".

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Деталі: Засновник організації також розповів історії дітей, які були змушені відвідувати російські школи в окупації. Там їх примушували писати листи російським солдатам, вчитися за російськими підручниками.

Зокрема також вдалося вивезти дівчинку, яка народилася вже в окупації.

Пряма мова Кулеби: "Щоразу, коли звертаються до нас за допомогою, ми розуміємо усі ризики та всю небезпеку для дітей. Там, під владою окупанта, наші діти позбавлені будь-яких прав і звичайного щасливого дитинства. Тому часу на зволікання немає. Ми одразу починаємо діяти. На сьогодні це вже 261 дитина, врятована з Росії та окупації нашою організацією".

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Теми: евакуаціядітиокупація
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