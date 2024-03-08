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ССО показали результати роботи на півдні: у ворога мінус бліндаж та техніка

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 березня 2024, 19:13
ССО показали результати роботи на півдні: у ворога мінус бліндаж та техніка
Скриншот з відео ССО

Сили спеціальних операцій показали результати своєї роботи на південному напрямку: знищено ворожий бліндаж, автомобіль та човен.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Ряд цілей противника було пошкоджено та знищено серед них: автомобіль та замаскований човен.

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Крім того, разом з одним із підрозділів Сил оборони знищено ворожий бліндаж, в результаті чого противник поніс втрати та втік з позицій".

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Теми: ССОвтрати у війні
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