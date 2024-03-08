ССО показали результати роботи на півдні: у ворога мінус бліндаж та техніка

Сили спеціальних операцій показали результати своєї роботи на південному напрямку: знищено ворожий бліндаж, автомобіль та човен.

Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ

Дослівно: "Ряд цілей противника було пошкоджено та знищено серед них: автомобіль та замаскований човен.

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Крім того, разом з одним із підрозділів Сил оборони знищено ворожий бліндаж, в результаті чого противник поніс втрати та втік з позицій".

ССО показали результати роботи на південному напрямку: у ворога мінус бліндаж та техніка pic.twitter.com/ciCs36D6kn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2024