ССО показали результати роботи на півдні: у ворога мінус бліндаж та техніка
П'ятниця, 8 березня 2024, 19:13
Сили спеціальних операцій показали результати своєї роботи на південному напрямку: знищено ворожий бліндаж, автомобіль та човен.
Джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ
Дослівно: "Ряд цілей противника було пошкоджено та знищено серед них: автомобіль та замаскований човен.
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Крім того, разом з одним із підрозділів Сил оборони знищено ворожий бліндаж, в результаті чого противник поніс втрати та втік з позицій".
ССО показали результати роботи на південному напрямку: у ворога мінус бліндаж та техніка pic.twitter.com/ciCs36D6kn— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2024
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