Голова МЗС Польщі: Західні війська в Україні - це "не щось немислиме"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає ідею президента Франції Емманюеля Макрона про західні війська в Україні корисною для впливу на Росію.

Джерело: Сікорський на конференції 8 березня в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО, передає "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи слова Макрона, Сікорський нагадав, що подібний прецедент уже існував в історії, а саме – під час Корейської війни 1950-1953 років, коли на допомогу країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

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"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", – вважає він.

З огляду на це, додав голова польського МЗС, "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме – щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", – наголосив Сікорський.

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На його думку, на боці Заходу має грати "здатність до творчо визначеної та асиметричної ескалації".

Нагадаємо: Президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.