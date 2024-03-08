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Російські війська за добу завдали 67 авіаударів – Генштаб

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 березня 2024, 19:35
Російські війська за добу завдали 67 авіаударів – Генштаб
Ілюстративне фото українського вертольота - 16 ОББрАА "Броди"

За минулу добу на фронті відбулось 74 бойових зіткнення, ворог завдав 7 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з РСЗВ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 8 березня

Дослівно: "Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема по двох Р-330Ж "Житель", та 1 складу боєприпасів противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Роботине та західніше Вербового Запорізької області.

Теми: Генштаббойові діїобстріл
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