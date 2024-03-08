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Естонія анонсувала безпекову угоду з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 березня 2024, 19:58
Естонія анонсувала безпекову угоду з Україною
міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна. Фото: Getty Images

Естонія слідом за іншими державами також має намір підписати угоду про безпекову співпрацю з Україною в межах декларації лідерів "Групи семи", ухваленої на Вільнюському саміті НАТО.

Джерело: міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на пресконференції після зустрічі голів МЗС країн Балтії, України та Франції у Вільнюсі 8 березня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Ми збираємось підписати двосторонню угоду між Естонією та Україною для довгострокових зобов’язань (у сфері військової допомоги. – Ред.)", – сказав Тсахкна.

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Він нагадав, що Естонія вклала 1,4% ВВП у військову підтримку України, і продовжить це робити – зокрема вже наступного тижня має схвалити новий пакет військової допомоги для Києва.

"Коли ми підпишемо двосторонню угоду між Естонією та Україною, ми обіцяємо й зобов’язуємось виділяти 0,25% ВВП на рік на військову підтримку", – оголосив естонський міністр.

Він закликав інші західні країни укласти таке ж зобов’язання, яке дозволить Україні розраховувати на 120 мільярдів євро військової підтримки на рік – "достатньо, щоб відтіснити росіян" з українських територій.

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Президент Естонії Алар Каріс раніше оголосив, що Таллінн виділить Україні допомогу в розмірі 1,2 млрд євро до 2027 року.

Нагадаємо, на сьогодні безпекові угоди Україна уже підписала з Британією, Німеччиною, Францією, Данією, а також ІталієюКанадою та Нідерландами.

Читайте також: Які "гарантії" отримав Київ від Німеччини та Франції і чому безпекові угоди вже готують до змін.

Теми: ЕстоніяУкраїнагарантії безпеки
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