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Ердоган: Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена Росія

Тетяна ОлійникП'ятниця, 8 березня 2024, 21:29
Ердоган: Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена Росія
Зеленський та Ердоган. Chris McGrath/Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову запропонував свою країну майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ердогана під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським

Деталі: Ердоган сказав, що під час розмови з українським президентом щиро поділився з ним своїми спостереженнями і міркуваннями щодо російсько-української війни, та наголосив, що Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і встановлення сталого миру. 

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Ердоган констатував, що війна "справляє зростаючий негативний вплив" та висловив жаль, що не було використано потенціал майданчика для переговорів, який Туреччина створила у березні 2022 року.  

"Від початку ми робили і робимо внесок для завершення війни на основі перемовин. Ми готові приймати мирний саміт, до якого буде залучена також і Росія", – сказав президент Туреччини.

Він додав, що Анкара пропонує свою підтримку і для нових домовленостей між Україною та РФ на зразок Чорноморської зернової ініціативи.

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Зеленський зі свого боку зазначив, що говорив з Ердоганом про майбутній саміт миру у Швейцарії та розраховує на лідерську роль Туреччини у реалізації цієї ініціативи. 

Зі слів Зеленського схоже, що Ердоган під час переговорів переконував його залучити до цього формату також Росію, хоча президент прямо не сказав про це.

"Що стосується формату інавгураційного саміту… Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат: справедливий мир, і справедливий для України. Тому нехай спочатку цивілізовані країни світу розроблять детальний план і будуть мати результат, а вже потім будуть залучати представників Росії, сами тих, хто готовий до справедливого миру", – заявив Володимир Зеленський.   

Нагадаємо, Ердоган періодично повторює позицію, що Анкара – за завершення війни шляхом переговорів та готова запропонувати майданчик для відповідних "переговорів".

Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив про необхідність якнайшвидших переговорів про припинення вогню в Україні.

Дивіться також відеоблог про позицію Туреччини у російсько-українській війні: Туреччина – "на двох стільцях" у війні з РФ.

Теми: ЕрдоганТуреччинаЗеленськийРосія
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