59 громадян України та членів їхніх родин евакуювали із Сектора Гази

ЕВАКУАЦІЯ З ГАЗИ ЧЕРЕЗ КПП РАФАХ 1 ЛИСТОПАДА, ФОТО AFP

Із Сектора Гази вдалося евакуювати 59 українських громадян і членів їхніх родин.

Джерело: посольство України в Ізраїлі у Facebook

Дослівно: "7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Газа.

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Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей – 15, жінок – 37, чоловіків – 8)".

Деталі: У посольстві зазначають, що завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно,

Громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, скоро їх перевезуть до України.