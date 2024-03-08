59 громадян України та членів їхніх родин евакуювали із Сектора Гази
П'ятниця, 8 березня 2024, 22:17
Із Сектора Гази вдалося евакуювати 59 українських громадян і членів їхніх родин.
Джерело: посольство України в Ізраїлі у Facebook
Дослівно: "7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектора Газа.
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Через КП Рафах на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей – 15, жінок – 37, чоловіків – 8)".
Деталі: У посольстві зазначають, що завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно,
Громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, скоро їх перевезуть до України.
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