Окупанти поранили чотирьох цивільних на Донеччині

Російські війська поранили чотирьох людей 8 березня на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "8 березня 2024 року армія РФ здійснила артилерійський обстріл селища Південне Бахмутського району. Осколкового поранення зазнав 23-річний чоловік, який перебував на подвір’ї. Йому надано медичну допомогу.

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Також у м. Сіверську від влучання ударного FPV-дрона по цивільному автомобілю дістали тілесні ушкодження двоє осіб: 64-річного водія доставлено до лікарні з опіками у тяжкому стані, а його пасажира 85 років – з контузією й пораненням руки".

Деталі: Також під приціл військ держави-агресора потрапило село Бердичі Очеретинської ОТГ. Там поранили місцеву мешканку 68 років. На момент атаки жінка перебувала у підвалі.