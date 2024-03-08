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США ввели санкції проти компаній, які допомагали "ПВК Вагнера" в Африці

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 8 березня 2024, 22:54
США ввели санкції проти компаній, які допомагали ПВК Вагнера в Африці
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З САЙТУ THETIMES.CO.UK

Міністерство фінансів США 8 березня ввело санкції проти двох компаній у Росії та Центрально-Африканській Республіці, які сприяли діяльності "ПВК Вагнера" в Африці.

Джерело: "Європейська правда"

Детали: Під санкції США потрапила деревообробна компанія Bois Rouge, також відома як Wood International Group SARLU, зареєстрована у столиці ЦАР Бангі з 2019 року. Вона – одна з багатьох компаній ПВК Вагнера, яка отримувала концесії на розробку природних ресурсів в обмін на послуги найманців-терористів.

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За даними американського Мінфіну, з 2021 року Bois Rouge експортує тропічні породи деревини покупцям у Китаї, на Близькому Сході, в Європі та Центральній Азії.

Друга компанія – ТОВ "Брокер Експерт" – зареєстрована у Санкт-Петербурзі та надає брокерські послуги пов’язаним із ПВК Вагнера компаніям в Африці, зокрема Bois Rouge.

"Росія намагається використовувати ці пов'язані з ПВК Вагнероа компанії у своїх зусиллях як для отримання додаткових доходів з-за кордону, так і для просування своїх інтересів в Африці, часто за рахунок країн, де вони розташовані, їхніх установ та громадян", – пояснив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

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Сполучені Штати вже наклали санкції на численні юридичні та фізичні особи по всьому світу, які підтримують ПВК Вагнера та інші російські приватні військові компанії.

Ще у 2017 році США додали ПВК Вагнера до торговельного чорного списку, а наприкінці 2022-го наклали нові обмеження на експорт технологій для "Вагнера" з метою подальшого обмеження її можливостей через участь у російському вторгненні в Україну.

Теми: СШАВагнерАфрикасанкції
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