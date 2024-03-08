Армія РФ обстріляла Херсон: поранила 7-річного хлопчика

Російські війська 8 березня скинули авіабомбу на Херсон, постраждав 7-річний хлопчик.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Ворог вдарив по Херсону. Внаслідок влучання авіабомби в будинок постраждав 7-річний хлопчик.

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"Швидка" доставила його до лікарні. Медики діагностували вибухову травму та контузію. Лікарі надають йому допомогу".

Зруйнований будинок у Херсоні. Фото: Олександр Прокудін у Телеграм

Деталі: Також на місці обстрілу деблокували двох літніх людей з квартири на третьому поверсі. Їх евакуювали в безпечне місце.