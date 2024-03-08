Росіяни запускали "Шахеди". Про вибухи повідомляли у передмісті Кривого Рогу

Російська армія увечері 8 березня запустила ударні безпілотники з півдня.

Джерело: Повітряні сили, "Суспільне"

Деталі: Пізно ввечері військові повідомили, що декілька груп БпЛА з Херсонщини курсували в напрямку Кривого Рогу.

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Пізніше кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи в передмісті Кривого Рогу.

О 23:19 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА з Дніпропетровської області, які заходять в Кіровоградську область, північно-західним курсом.

О 23:58 повідомили про відбій.