Росіяни запускали "Шахеди". Про вибухи повідомляли у передмісті Кривого Рогу
П'ятниця, 8 березня 2024, 23:43
Російська армія увечері 8 березня запустила ударні безпілотники з півдня.
Джерело: Повітряні сили, "Суспільне"
Деталі: Пізно ввечері військові повідомили, що декілька груп БпЛА з Херсонщини курсували в напрямку Кривого Рогу.
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Пізніше кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи в передмісті Кривого Рогу.
О 23:19 Повітряні сили повідомили про декілька груп БпЛА з Дніпропетровської області, які заходять в Кіровоградську область, північно-західним курсом.
О 23:58 повідомили про відбій.
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