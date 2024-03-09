Посольство Нідерландів у Москві попередило про можливі теракти цими вихідними 

Посольство Нідерландів у Москві закликало голландців, які перебувають у Москві та інших великих Росії бути пильними через можливі теракти цими вихідними.

Джерело: NOS

Деталі: Посольство Нідерландів у Москві попереджає голландців у російській столиці та інших великих містах країни про можливі напади на цих вихідних. Посольство радить голландцям найближчими днями уникати місць, де збирається багато людей, таких як торгові центри та концерти.

Реклама:

Дослівно: "Будьте пильними та виконуйте вказівки місцевої влади".

Ще деталі: Причиною такої поради стало повідомлення, яке вчора опублікувало на своєму сайті американське посольство в Москві. Американці попередили, що "незабаром екстремісти планують атакувати великі зібрання в місті".