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Посольство Нідерландів у Москві попередило про можливі теракти цими вихідними 

Олена ІвашківСубота, 9 березня 2024, 00:30
Посольство Нідерландів у Москві попередило про можливі теракти цими вихідними 
ПРАПОР НІДЕРЛАНДІВ, ФОТО PIXABAY

Посольство Нідерландів у Москві закликало голландців, які перебувають у Москві та інших великих Росії бути пильними через можливі теракти цими вихідними.

Джерело: NOS

Деталі: Посольство Нідерландів у Москві попереджає голландців у російській столиці та інших великих містах країни про можливі напади на цих вихідних. Посольство радить голландцям найближчими днями уникати місць, де збирається багато людей, таких як торгові центри та концерти. 

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Дослівно: "Будьте пильними та виконуйте вказівки місцевої влади".

Ще деталі: Причиною такої поради стало повідомлення, яке вчора опублікувало на своєму сайті американське посольство в Москві. Американці попередили, що  "незабаром екстремісти планують атакувати великі зібрання в місті".

Теми: Росія
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