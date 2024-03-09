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США попередили про "неминучі плани" екстремістів напасти на Москву

Олена ІвашківСубота, 9 березня 2024, 01:48
США попередили про неминучі плани екстремістів напасти на Москву
фото ілюстраційне, sb.by

Посольство США в Росії попередило, що екстремісти мають "неминучі плани" нападу на Москву.

Джерело: Reuters

Дослівно: "Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, включаючи концерти. Громадянам США рекомендується уникати великих зібрань впродовж наступних 48 годин".

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Деталі: Посольство опублікувало своє попередження кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила, що зірвала напад на синагогу в Москві з боку осередку бойовиків сунітського мусульманського угруповання "Ісламська держава".

Більшість західних країн радять уникати будь-яких поїздок до Росії та кажуть, що їхні громадяни повинні виїхати. США оголосили найвищий рівень небезпеки для Росії - червоний, "не подорожувати". Такий самий рівень небезпеки мають Афганістан, Сирія, Ємен і Південний Судан та Іран.

Теми: СШАРосіятеракт
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