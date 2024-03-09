Конгрес США схвалив законопроєкт про фінансування уряду

Сенат Конгресу США схвалив законопроєкт, який передбачає виділення коштів на роботу федеральних відомств до кінця фінансового року.

Джерело: The Hill

Деталі: Законопроєкт підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 проголосували проти.

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Тепер його має підписати президент США Джо Байден. Це дозволить уникнути часткового призупинення роботи федерального уряду (шатдауну) через припинення фінансування.

Документ передбачає фінансування деяких відомств на суму понад 460 мільярдів доларів.

Але цей пакет є лише першим з двох пакетів законопроектів про видатки, які Конгрес має ухвалити цього місяця. Законодавці також очікують 22 березня - крайній термін для решти шести законопроектів, які фінансують такі сфери, як міністерство оборони, внутрішня безпека, охорона здоров'я і соціальні служби. Щодо них, за словами законодавців, може бути ще важче знайти двопартійну згоду.