Постпред Британії в ООН: Росії не вдасться залякати українців ракетними ударами

Росії не вдасться залякати українців та примусити їх до капітуляції ракетними ударами по Україні.

Джерело: заява постійного представника Великої Британії при ООН Джеймса Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому обговоренню обстрілу російськими військами Одеси, "Укрінформ"

Деталі: За його словами, дії Росії демонструють повну зневагу до міжнародного права й Статуту ООН. РФ намагається залякати Україну, її мешканців та тих, хто підтримує Україну. Їй не вдасться цього зробити.

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На його переконання, українці показали, що не дозволять примусити себе до здачі: "Росія має знати, що Об’єднане Королівство пишається своєю солідарністю з українцями".

Він закликав Росію "вивести війська, припинити кровопролиття й припинити цю безглузду війну".

Пряма мова: "Україна заслуговує на справедливий та тривалий мир, що поважатиме її територіальну цілісність. З нашою допомогою саме цього Україна досягне".