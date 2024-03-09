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NBC News: Республіканці розробляють власний пакет допомоги Україні

Олена ІвашківСубота, 9 березня 2024, 07:28
NBC News: Республіканці розробляють власний пакет допомоги Україні
Майк Джонсон, фото: Getty Images

Республіканці у Палаті представників, спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні. 

Джерело: NBC News з посиланням на трьох інформаторів

Деталі: Законодавці сподіваються, що новий законопроект зможе пройти через Конгрес, не відштовхнувши консерваторів, що виступають проти подальшого фінансування України.

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Плани перебувають на попередній стадії і ще далекі від остаточного формування, але республіканці, які підтримують Україну, хочуть бути готовими до прийняття закону, як тільки Конгрес затвердить черговий законопроект з фінансування уряду 22 березня. 

За словами двох джерел, подальше очікування може відсунути прийняття критично важливої допомоги для України на квітень, враховуючи заплановані двотижневі канікули в Конгресі наприкінці березня.

Серед пропозицій, що обговорюються, розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту, заявили голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майк МакКоул, республіканець від Техасу, який бере участь в обговоренні, і сенатор Ліндсі Грем, республіканець від Південної Кароліни. 

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Економічна допомога для підтримки загального функціонування уряду України та її довгострокових зусиль з відбудови за цим планом буде підпадати під умови кредиту. Російські активи, заарештовані урядом США через санкції, також можуть бути використані як застава.

Надання кредитів, як частина пакету, покликане зменшити занепокоєння консерваторів у Палаті представників, які критикували мільярдні обсяги американської допомоги Україні і заявили, що не підтримують подальше спрямування доларів американських платників податків без довгострокового плану перемоги у війні.

Теми: СШАдопомога Україні
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