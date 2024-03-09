Генштаб: за добу на фронті було 63 бойових зіткнення

Впродовж минулої доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької областей та місто Херсон.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, сили оборони відбили 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу "Shahed".

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж "Житель", 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А "Солнцепек" та 1 складу боєприпасів противника.