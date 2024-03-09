Сили ППО знищили 12 з 15 "Шахедів"
Субота, 9 березня 2024, 08:36
У ніч на 9 березня 2024 року противник атакував 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 12 з них були збиті силами ППО України.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Уточнюється, що безпілотники окупанти запускали з кримської Чауди та Приморсько-Ахтарська у Росії.
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Російські "Шахеди" знищені у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони.