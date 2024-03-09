Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Сили ППО знищили 12 з 15 "Шахедів"

Роман ПетренкоСубота, 9 березня 2024, 08:36
Сили ППО знищили 12 з 15 Шахедів
повітряні сили зсу

У ніч на 9 березня 2024 року противник атакував 15-ма ударними безпілотниками типу "Shahed", 12 з них були збиті силами ППО України.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що безпілотники окупанти запускали з кримської Чауди та Приморсько-Ахтарська у Росії.

Реклама:

Російські "Шахеди" знищені у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів

Допомога на €5 млрд призначена для України, а не розвитку оборонної промисловості ЄС – Боррель

Родичів ексглави метро Брагінського знайшли в тендерах на сотні мільйонів: Кличко відреагував

відео"Одружись зі мною, якщо хочеш за кордон": жінка з інвалідністю пропонувала незаконні послуги

Сирський призначив нового речника Повітряних сил

Трамп не виключає, що до смерті Навального причетний Путін

Усі новини...
Шахед
Харківщина: "Шахед" пошкодив об’єкт критичної інфраструктури
Захисники знищили два ворожих "Шахеди" над Харківщиною
СБУ заблокувала поставки комплектуючих для партії "Шахедів" і крилатих ракет
Останні новини
05:14
Путін хоче використати "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні – ISW
04:14
Президент Чехії: Європа зможе виробляти необхідну кількість боєприпасів
03:54
У Польщі американський БпЛА здійснив аварійну посадку
03:30
Росіяни атакували Сумщину ракетами, КАБами, скидали міни
02:52
Стало відомо, хто буде титульним спонсором УПЛ наступні 3 роки
02:12
Politico: Сі Цзіньпін планує візит до Франції
01:20
Євросоюз розробив механізм надання Україні заморожених активів РФ – ЗМІ
00:32
Допомога на €5 млрд призначена для України, а не розвитку оборонної промисловості ЄС – Боррель
00:06
У Латвії закрили доступ до ще дев’яти сайтів з роспропагандою
23:54
Комітет захисту журналістів закликав польську владу утриматися від затримання журналістів на кордоні
Усі новини...
Реклама: